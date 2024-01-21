Компания Capcom заверила фанатов, что серия Ace Attorney не будет заброшена

В преддверии выхода Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy, продюсер Кеничи Хасимото дал интервью различным изданиям, в том числе японскому сайту 4Gamer. В одном из таких интервью Хасимото подтвердил и заверил фанатов, что Ace Attorney не будет прекращена как серия.

Не уточняя подробностей, Хасимото заявил, что благодаря движку RE Engine они стали хорошо разбираться в жанре приключенческих игр, что делает его пригодным для будущих потенциальных релизов.

На данный момент я не могу вам ничего сказать. Однако верно то, что мы получили знания о создании приключенческих игр с помощью RE ENGINE. Ace Attorney не прекратит свое существование как серия, поэтому я надеюсь, что вы с нетерпением будете ждать новостей о ней.

Надеюсь, в ближайшем будущем мы увидим совершенно новую игру Ace Attorney. Последней игрой, не считая ремастеров, была Spirit of Justice в 2016 году.

В одном из интервью Хасимото заявил о своем желании видеть Аполло в будущем, а в другом — признал желание фанатов выпустить сборник HD-ремастеров дилогии Miles Edgeworth Investigation.

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy включает в себя четвертую, пятую и шестую основные части франшизы Ace Attorney: Apollo Justice: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies и Phoenix Wright: Ace Attorney - Spirit of Justice, соответственно.

Действие игры происходит спустя семь лет после событий Phoenix Wright: Ace Attorney - Trials and Tribulations, Аполло Джастис вступает в борьбу с новым адвокатом, который сталкивается с Темной Эрой Закона, вызывая, казалось бы, непоправимую коррупцию в судебных процессах и вердиктах. Вместе с хорошо знакомым Фениксом Райтом и новыми союзниками они пытаются вернуть стабильность в жизни своих клиентов после этого хаоса, даже если Аполло в процессе сражается с многочисленными демонами своего прошлого.

В сборник войдут текстовые и голосовые реплики на японском, английском, французском, немецком, корейском, а также традиционном и упрощенном китайском языках.

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy выйдет для Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и PC через Windows и Steam 25 января 2024 года.