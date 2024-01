Серия Ace Attorney перешла на 3D-графику после успеха кроссовера с серией Professor Layton

Разработчики серии Ace Attorney решил перевести графику визуальной новеллы на 3D после успеха кроссовера Professor Layton.

В последнем номере Play Magazine (выпуск 36) Кеничи Хасимото, продюсер грядущей Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy, рассказал о том, как серия перешла на 3D после нескольких лет пребывания в широко известной 2D-графике. Несмотря на сообщение в блоге от 2007 года о том, что команда, создавшая игру, экспериментировала с 3D-графикой почти 20 лет назад, продюсер помнит историю иначе.

Рассказывая об оригинальной Apollo Justice: Ace Attorney, Хасимото вспоминает:

Мы не планировали переходить на 3D в Apollo Justice, и так было до выхода кроссовера Professor Layton vs. Phoenix Wright: Ace Attorney в 2012 году. "Во время разработки пятой игры, Dual Destinies, мы увидели, насколько удачным было 3D-изображение в Professor Layton vs Ace Attorney. В сочетании с возможностями десятилетней Nintendo 3DS мы почувствовали, что не можем игнорировать 3D-возможности. Поэтому мы попробовали визуальный стиль 3D-моделей, которые выглядели как 2D-искусство, и получилось даже лучше, чем мы ожидали.

Если вы немного не в курсе событий Ace Attorney/Professor Layton, то первая игра Ace Attorney с 3D-визуализацией появится только в 2013 году в Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies.

Что касается Layton, то, как и в Ace Attorney, 3D-графика появилась после выхода кроссовера. После этого разработчик Professor Layton, Level-5, решил использовать 3D-анимацию во всех играх для Nintendo 3DS. Теперь, спустя семь лет после выхода последнего издания серии, нас ждет совершенно новое 3D-приключение Лэйтона и Люка под названием Professor Layton and the New World of Steam для Nintendo Switch, релиз которого намечен на 2025 год.

Новый Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy выйдет 25 января 2024 года и будет доступна на Nintendo Switch, PS4, Xbox One и PC.