Состоялся релиз сборника Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy

Компания Capcom объявила, что сборник Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy уже доступна для Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и PC. В честь этого события был опубликован трейлер, представляющий обширный актерский состав, представленный в этих трех играх.
Кроме того, подробно рассказывается о бонусном контенте, таком как ранее эксклюзивные для DLC эпизоды и костюмы, а также об оркестровом зале, библиотеке искусств и нескольких языках. И наконец, рассказывается о новых памятных иллюстрациях, которые открываются после прохождения каждой игры
В комплект входят четвертая, пятая и шестая основные части серии Ace Attorney: Apollo Justice: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies и Phoenix Wright: Ace Attorney - Spirit of Justice соответственно.
Действие игры происходит спустя семь лет после событий Phoenix Wright: Ace Attorney - Trials and Tribulations, Аполло Джастис вступает в борьбу с новым адвокатом, который сталкивается с Темной Эрой Закона, вызывая, казалось бы, непоправимую коррупцию в судебных процессах и вердиктах. Вместе с хорошо знакомым Фениксом Райтом и новыми союзниками они пытаются вернуть стабильность в жизни своих клиентов после этого хаоса, даже если Аполло в процессе сражается с многочисленными демонами своего прошлого.
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Все части на русском?