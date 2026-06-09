Appulse: пинбол как оружие войны - Raw Fury готовит необычный roguelite-экшен про космическую орбиту выстрелов

Издатель Raw Fury и разработчик Le Rado анонсировали Appulse — roguelite-стрелялку для ПК, которая выйдет в 2026 году в Steam. И на бумаге это выглядит как один из тех случаев, когда инди-разработчики снова пытаются сломать привычные жанровые рамки. И, честно говоря, в этом есть свой интерес — пинбол как основа боевой системы встречается настолько редко, что уже сам концепт выделяет игру на фоне стандартных top-down roguelite.

Appulse смешивает сразу несколько направлений: экшен с видом сверху, шутер и механику пинбола. Игрок управляет шаром в условиях космической войны, где важны не только выстрелы, но и отдача, которая буквально толкает персонажа в противоположную сторону. На практике это превращает каждый бой в своеобразную физическую головоломку — и это звучит куда сложнее, чем типичный «нажми и стреляй».

Отдельно разработчики делают ставку на билдостроение. Во время забегов игрок получает перки, усиливающие разные аспекты: от замедления времени до усиленного тарана. И здесь Appulse выглядит как попытка совместить динамику Vampire Survivors и физическую непредсказуемость классического пинбола. Получится ли баланс — вопрос открытый, но задумка явно не из ленивых.

По сюжету игрок защищает флот Vektor Dynamics и сражается против «Железного союза», постепенно расширяя влияние в космосе. На фоне большинства roguelite-игр с абстрактными арена-забегами это выглядит чуть более структурировано, хотя глубины сюжета пока не раскрывают.

В итоге Appulse — это пример того, как инди-сцена продолжает экспериментировать с физикой и жанрами. И если игра действительно удержит контроль над такой хаотичной системой, то у нас может появиться редкий случай, когда пинбол перестаёт быть аркадой и становится полноценным боевым инструментом.