Appulse превратит космические перестрелки в пинбол - roguelite выйдет 26 ноября

Издатель Raw Fury и студия Le Rado объявили дату выхода Appulse — необычного roguelite-шутера, который объединяет космические сражения с механикой пинбола. Игра появится на ПК в Steam 26 ноября, а уже сейчас желающие могут опробовать бесплатную демоверсию.

В Appulse игрокам предстоит защищать флот корпорации Vektor Dynamics в разгар межгалактической войны. Однако вместо привычного управления космическим кораблём здесь нужно контролировать шарик, используя флиперы, отдачу от выстрелов и особенности игрового поля. Каждый выстрел отталкивает героя в противоположном направлении, поэтому точное позиционирование и расчёт траектории становятся не менее важными, чем стрельба по противникам.

Механика roguelite добавляет простор для экспериментов. По мере прохождения можно получать специальные улучшения, усиливающие оружие и меняющие стиль игры. Одни бонусы увеличивают силу столкновений, другие позволяют замедлять время и собирать эффектные комбинации. Подбирая подходящие сочетания способностей, игроки смогут создавать собственные билды и добиваться лучших результатов в таблице лидеров.

Космическая тематика выходит за рамки отдельных перестрелок: предстоит исследовать неизведанные территории, выполнять специальные задания, захватывать новые шаттлы и расширять флот, чтобы одолеть Железный союз.

Appulse делает ставку на необычное сочетание жанров, где успех зависит не только от реакции, но и от умения использовать отдачу и геометрию уровня. Убедиться, насколько удачно работает эта идея на практике, можно уже в демоверсии. Полный релиз состоится 26 ноября на ПК.