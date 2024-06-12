4Х-стратегия Ara: History Untold получила дату выхода на ПК

Ara: History Untold — одна из самых ожидаемых стратегических игр, обещающая произвести революцию в жанре благодаря инновационной механике и захватывающему опыту. Релиз намечен на 24 сентября 2024 года.
Игра Ara: History Untold, разработанная Oxide Interactive и изданная Xbox Game Studios, предлагает уникальный подход к построению нации и лидерству через историю. Игра позволяет игрокам исследовать новые земли, развивать искусство и культуру, вести дипломатию и сражаться с соперниками, чтобы доказать, кто является величайшим правителем всех времен.
отлично, ждем
За заголовок я бы по шапке дал. Ибо вводит в заблуждение. По ролику игра не особо далеко ушла от обычных стратегий.