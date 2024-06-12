4Х-стратегия Ara: History Untold получила дату выхода на ПК

Вы — основатель и лидер нации, которая стремится к величию. Вы должны исследовать неизведанные земли, развивать науку и технологии, создавать шедевры искусства и культуры, вести переговоры и заключать союзы с другими нациями, а также сражаться с врагами за ресурсы и территории. Вам предстоит пройти длительный путь развития вашей цивилизации: от первобытных племён до космических полётов.