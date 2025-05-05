Ara: History Untold получит масштабное обновление 2.0 - в игре появятся новые функции, сценарии и механики

Разработчики из Oxide Games совместно с издателем Stardock Entertainment объявили о масштабных планах по развитию стратегии Ara: History Untold. В ближайшие месяцы игру ждёт волна обновлений, кульминацией которой станет версия 2.0, выходящая летом 2025 года.

Согласно представленной дорожной карте, работа над Ara: History Untold будет вестись поэтапно. Уже в мае в игру добавят новую карту Земли, улучшат систему сражений, повысят производительность и доработают поведение ИИ в городах. В июне разработчики сосредоточатся на улучшении экономики и дипломатии, а также выпустят первую многопользовательскую арену.

Одним из самых ожидаемых дополнений станет DLC "Untold Scenarios", которое появится в июне. Оно предложит новую систему сценариев с переменными условиями, расширенный выбор карт, события, уникальные технологии и новые возможности для разнообразного геймплея. Это расширение станет первой крупной вехой в развитии Ara.

Особое внимание разработчики уделили отзывам сообщества. Генеральный директор Stardock и Oxide, Брэд Уорделл, подчеркнул: «Благодаря нашему опыту в создании стратегий и тесному контакту с игроками, мы уверены, что Ara сможет раскрыть свой полный потенциал».

Обновление 2.0, запланированное на лето, станет крупнейшим за всю историю проекта. Оно принесёт переработанный интерфейс, новую систему влияния, уникальные юниты для каждой нации, кардинальные изменения боевой системы и общее улучшение пользовательского опыта.

С таким амбициозным планом Ara: History Untold укрепляет свои позиции на рынке 4X-стратегий и готовится удивить как старых поклонников жанра, так и новых игроков.