DLC Untold Scenarios для Ara: History Untold выйдет 18 июня 2025 года

Разработчики из Oxide Games и Stardock Entertainment совместно с Xbox Game Studios анонсировали дату выхода дополнения Untold Scenarios для исторической стратегии Ara: History Untold. DLC станет доступно 18 июня 2025 года и предложит игрокам новую порцию насыщенного и вариативного игрового опыта.

Untold Scenarios добавит в игру как реальные исторические, так и альтернативные сценарии. Игроков ждёт воссоздание переломных моментов мировой истории — от краха бронзового века до геополитических конфликтов Европы. Помимо этого, появятся и «что-если» сценарии, позволяющие переосмыслить события прошлого и представить, как могла бы пойти история при других условиях.

Каждое задание дополнения предложит уникальные карты, особенности наций и систему событий, благодаря чему каждое прохождение станет особенным. Untold Scenarios выйдет в Steam и Microsoft Store. Для запуска потребуется базовая версия Ara: History Untold, доступная в том числе в Xbox Game Pass для ПК.