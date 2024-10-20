Предстоящее обновление Ara: History Untold 1.1 добавит поддержку модов, просмотрщик сражений и многое другое

Прошло меньше месяца с тех пор, как разработчик Oxide Games и издатель Microsoft выпустили свою историческую грандиозную стратегическую игру для ПК Ara: History Untold. Недавно они раскрыли подробности о предстоящем и первом крупном обновлении контента игры.

Одним из больших дополнений является первая фаза поддержки модов. Версия 1.1 позволит игрокам модифицировать файлы, чтобы их можно было использовать в своих собственных играх. Oxide планирует добавить поддержку обмена и управления модами, а также добавить интеграцию модов в игру в будущих обновлениях.

Еще одна новая функция, которая появится в версии 1.1, — это карта Земли. Oxide заявил:

Сбалансированные в первую очередь для игрового процесса, континенты имеют такой размер, что у каждой нации есть немного пространства для дыхания. Карта привнесет в игру исторический колорит, но также обеспечит справедливость для всех игроков, не давая определенным нациям иметь подавляющее географическое преимущество.

Oxide планирует обновить карту Земли в будущих версиях игры, добавив больше наций.

Игра также получит просмотрщик сражений с версией 1.1, который предложит больше информации о том, как ведутся боевые действия в Ara. Он покажет, как разные юниты сражаются друг с другом. Oxide также планирует обновить этот просмотрщик сражений с большим количеством функций в будущем. Обновление 1.1 также впервые позволит улучшать отдельные юниты.

Для тех игроков, которые хотят лучше управлять ресурсами своей нации, обновление 1.1 добавит экран национальной экономики. Это позволит игрокам управлять системами крафта и снабжения своей нации.

Другие новые дополнения в версии 1.1 — более 12 новых удобств, новый исторический лидер (первый премьер-министр Канады Джон А. Макдональд) и новая система советников, которая поможет игрокам с руководством в реальном времени. Пока неизвестно, когда выйдет обновление 1.1 для Ara.