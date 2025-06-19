Возвращение в бой: Ara History Untold стала сложнее, умнее и ближе к идеалу 4X-стратегий

Пока Civilization 7 продолжает бороться за внимание игроков, её конкурент Ara History Untold неожиданно вырывается вперёд — и всё благодаря масштабному обновлению Living Strategy, вышедшему 18 июня. Нововведения не просто исправляют прежние недочёты — они кардинально улучшают стратегическую глубину и удобство игры. Учитывая, как долго Ara оставалась в тени, настал момент, когда стоит дать ей второй шанс.

Разработанная Oxide Games в сотрудничестве с ветеранами из Stardock (Sins of the Solar Empire), Ara History Untold вышла в сентябре и поначалу не вызвала большого ажиотажа — не в последнюю очередь из-за конкуренции с Civ 7. Однако серия патчей и исправлений постепенно начала возвращать интерес сообщества. Сейчас недавние отзывы на Steam уже «в основном положительные», и это только начало.

Обновление Living Strategy — самый амбициозный апдейт на сегодняшний день. Переработана генерация карт: стартовые позиции теперь более сбалансированы, а ресурсы распределяются логичнее. Также изменено отображение информации: ключевые показатели, такие как производство и настроение граждан, теперь остаются видимыми даже при сильном отдалении камеры, что значительно облегчает планирование.

Оптимизация клиента заметна: ход игры стал быстрее, нагрузка на процессор снизилась, а фризы практически исчезли. Это особенно важно в поздних стадиях, когда города становятся густонаселенными и каждый ход начинает ощущаться как вечность.

Наибольшие изменения — в ИИ и управлении ресурсами. Микроменеджмент больше не мучает: теперь можно задавать политику, регулирующую поведение граждан, что приближает Ara к жанру градостроительного симулятора в хорошем смысле. Искусственный интеллект стал агрессивнее, расчетливее и, наконец, представляет собой настоящую угрозу. Забытые армии, бессмысленные подкупы — всё это в прошлом.

Если вы устали от Civ и хотите более вдумчивого стратегического опыта, Ara History Untold после Living Strategy выглядит как одна из самых перспективных игр в жанре 4X. И возможно, именно сейчас у неё появился шанс выйти из тени гигантов.