Анонсирована тактическая стратегия Arbiter 131 - разработчики называют её смесью XCOM, Papers, Please и Door Kickers

Студия Ikon представила новую научно-фантастическую тактическую игру Arbiter 131, которая выйдет на ПК. Проект сочетает элементы стратегии в реальном времени, симулятора управления и интерактивного повествования.

События игры разворачиваются в футуристическом мегаполисе Аркадия, управляемом крупными корпорациями. Игроку предстоит взять на себя роль арбитра — специалиста, который анализирует данные о гражданах, определяет потенциальные угрозы и координирует действия полицейских подразделений во время операций.

Разработчики описывают Arbiter 131 как необычное сочетание идей из XCOM, Papers, Please и Door Kickers. Игрокам обещают сложные тактические миссии, моральные дилеммы и нелинейный сюжет.

Перед каждой операцией можно будет заранее планировать действия отрядов через специальный интерфейс, однако ситуация на поле боя может потребовать мгновенных решений. При этом сюжет будет меняться в зависимости от поведения игрока: система отслеживает принятые решения и формирует развитие истории без жёстких «правильных» или «неправильных» вариантов.

Дата выхода Arbiter 131 пока не объявлена.