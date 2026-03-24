ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
ARBITER 131 TBA
Инди, RTS, Тактика, Вид сверху, Научная фантастика
4 2 оценки

Анонсирована тактическая стратегия Arbiter 131 - разработчики называют её смесью XCOM, Papers, Please и Door Kickers

IKarasik IKarasik

Студия Ikon представила новую научно-фантастическую тактическую игру Arbiter 131, которая выйдет на ПК. Проект сочетает элементы стратегии в реальном времени, симулятора управления и интерактивного повествования.

События игры разворачиваются в футуристическом мегаполисе Аркадия, управляемом крупными корпорациями. Игроку предстоит взять на себя роль арбитра — специалиста, который анализирует данные о гражданах, определяет потенциальные угрозы и координирует действия полицейских подразделений во время операций.

Разработчики описывают Arbiter 131 как необычное сочетание идей из XCOM, Papers, Please и Door Kickers. Игрокам обещают сложные тактические миссии, моральные дилеммы и нелинейный сюжет.

Перед каждой операцией можно будет заранее планировать действия отрядов через специальный интерфейс, однако ситуация на поле боя может потребовать мгновенных решений. При этом сюжет будет меняться в зависимости от поведения игрока: система отслеживает принятые решения и формирует развитие истории без жёстких «правильных» или «неправильных» вариантов.

Дата выхода Arbiter 131 пока не объявлена.

Анонсы
9
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Milvago
Система управления Arkadia позволяет тщательно планировать каждую операцию. Прокладывайте пути, пробивайте стены и двери, синхронизируйте движения юнитов и координируйте действия своей команды

Насколько понял, тут будет зачистка комнат. Как в той минималистичной игре с рисованными красными человечками, вид сверху. При чём тут X-Com?

2
MelancholicCarrington

Papers, Please может через три комы это же 10 разных игр бл9 -_-

1
ЛеонидФедоровичКенеди

не люблю стратегии. кроме генералов и ворлд оф конфликт.

1