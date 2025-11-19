2.2 млн смертей от Шреддера - авторы ARC Raiders поделились статистикой последнего обновления

Embark Studios поделилась впечатляющей статистикой по свежему обновлению North Line для ARC Raiders. Главной звездой стал научный комплекс Стелла Мортис — огромная закрытая локация, вырубленная в горе и возвышающаяся над остальными регионами игры. Несмотря на то что это полноценная PvP-зона с повышенной сложностью, игроки уже исследовали её более 25 миллионов раз.

Стелла Мортис заметно отличается от привычных территорий игры. Это полностью закрытая карта с индустриальной атмосферой: узкие коридоры, многоуровневые помещения, технические отсеки и множество точек для напряжённых PvP-схваток. В отличие от открытых пространств "Синих врат" или Дамбы, здесь ставка сделана на плотность, опасность и постоянную тактическую перестройку.

Инфографика Embark Studios также раскрывает забавную и пугающую статистику. Игроки уничтожили 26 923 «Матриарха», а новый враг — Шреддер — успел «уложить» 2,2 миллиона рейдеров. Несмотря на компактный размер, Шреддер быстро стал одним из самых смертоносных противников на карте.

Не осталась без внимания и новая мина Дедлайн: на неё подорвались уже 37 218 игроков. При этом ещё 117 умудрились вывести себя из строя… обычными вулканическими камнями — разработчики честно признаются, что до сих пор не понимают, как это вообще возможно.

Вместе с PvP-контентом Stella Mortis предлагает дополнительные задания и уникальную добычу, что только усиливает интерес сообщества. Обновление North Line уже доступно на ПК и консолях, а новая карта стремительно превращается в один из главных хитов ARC Raiders.