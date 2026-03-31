Актёр озвучки Baldur's Gate 3 Нил Ньюбон похвалил разработчиков Arc Raiders за отказ от ИИ-озвучки

Актёр Нил Ньюбон, известный по роли Астариона в Baldur’s Gate 3, положительно отреагировал на решение студии Embark заменить сгенерированные ИИ голосовые реплики в Arc Raiders на записи с участием живых актёров. Ранее разработчики признавались, что использовали технологию текст-в-речь для части озвучки.

Ньюбон уже давно выступает критиком генеративного ИИ в игровой индустрии. Актёр неоднократно заявлял, что подобные технологии не способны передать человеческую эмоцию и звучат хуже профессиональной актёрской работы. Он также призывал студии перезаписывать подобные реплики с участием реальных исполнителей.

По словам Ньюбона, решение Embark отказаться от ИИ-озвучки заслуживает уважения. Актёр отметил, что понимает сложности разработки и плотные сроки работы над сервисными играми, однако считает правильным возвращение к работе с живыми актёрами.

При этом Ньюбон признался, что изначально был разочарован, узнав об использовании ИИ в Arc Raiders, особенно учитывая успех проекта и ресурсы студии. По его мнению, для крупных проектов стоимость записи профессиональной озвучки обычно не является серьёзной проблемой.