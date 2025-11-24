ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
7 279 оценок

Аналитики: ARC Raiders хватило всего двух дней, чтобы закрепиться в десятке самых прибыльных игр за октябрь

butcher69 butcher69

Экстракшен-утер ARC Raiders от студии Embark удивил аналитиков и игроков, заняв седьмое место в рейтинге доходов за октябрь, несмотря на то, что релиз состоялся лишь 30 числа. По данным компании NewZoo, за первые два дня после выхода игра смогла обойти по доходам такие вечные денежные хиты, как Counter-Strike 2, Call of Duty, Minecraft, VALORANT, ROBLOX, World of Warcraft и Marvel Rivals.

Впереди ARC Raiders остались лишь NBA 2K26, Fortnite, Ghost of Yotei и Battlefield 6, что подчеркивает впечатляющий старт проекта. Игра быстро завоевала популярность среди поклонников жанра экстракшн-шутеров, сочетая PvPvE-геймплей с динамичными миссиями и кооперативным исследованием мира.

Разработчики из Embark Studios подчеркнули, что поддержка проекта будет долгосрочной, второе крупное обновление под названием «Холодная хватка» (Cold Snap) уже запланировано на декабрь 2025 года. Оно обещает новые задания, и контент, что поможет удержать интерес игроков и расширить аудиторию.

ARC Raiders демонстрирует, что даже за короткий срок игра может пробиться в топ и составить конкуренцию устоявшимся тайтлам, а Embark Studios планирует использовать этот успех для дальнейшего развития проекта и укрепления позиций в жанре.

9
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Aleksey Aleshka

Отличной игре отличные продажи. Как все просто , правда?

7
ratte88

Реклама тоже значение имеет. У иноязычных авторов часто видел эту игру за месяц перед релизом.

Святой Джо

ARC Raiders демонстрирует, что даже за короткий срок игра может пробиться в топ и составить конкуренцию устоявшимся тайтлам.

Это ни о чем не говорит. Игра свежак поэтому и в топах. Вот время покажет устоится она или игроки поиграют и интерес быстро сойдет на нет.

3
JustA_NiceGuy
Игра свежак поэтому и в топах

🤦‍♂️
И сколько свежаков в топах?

1