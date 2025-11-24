Аналитики: ARC Raiders хватило всего двух дней, чтобы закрепиться в десятке самых прибыльных игр за октябрь

Экстракшен-утер ARC Raiders от студии Embark удивил аналитиков и игроков, заняв седьмое место в рейтинге доходов за октябрь, несмотря на то, что релиз состоялся лишь 30 числа. По данным компании NewZoo, за первые два дня после выхода игра смогла обойти по доходам такие вечные денежные хиты, как Counter-Strike 2, Call of Duty, Minecraft, VALORANT, ROBLOX, World of Warcraft и Marvel Rivals.

Впереди ARC Raiders остались лишь NBA 2K26, Fortnite, Ghost of Yotei и Battlefield 6, что подчеркивает впечатляющий старт проекта. Игра быстро завоевала популярность среди поклонников жанра экстракшн-шутеров, сочетая PvPvE-геймплей с динамичными миссиями и кооперативным исследованием мира.

Разработчики из Embark Studios подчеркнули, что поддержка проекта будет долгосрочной, второе крупное обновление под названием «Холодная хватка» (Cold Snap) уже запланировано на декабрь 2025 года. Оно обещает новые задания, и контент, что поможет удержать интерес игроков и расширить аудиторию.

ARC Raiders демонстрирует, что даже за короткий срок игра может пробиться в топ и составить конкуренцию устоявшимся тайтлам, а Embark Studios планирует использовать этот успех для дальнейшего развития проекта и укрепления позиций в жанре.