Аналитики: ARC Raiders стартовала с впечатляющими результатами - 2,5 миллиона копий и $100 миллионов за первую неделю

Аналитическая компания Alinea Analytics опубликовала отчёт о коммерческом успехе научно-фантастического шутера ARC Raiders от студии Embark.

Согласно данным, за первую неделю после релиза игра разошлась по миру тиражом в 2,5 миллиона копий и принесла создателям около $100 миллионов дохода. Подавляющее большинство продаж пришлось на ПК - пользователи Steam обеспечили 69% общего тиража. Ещё 17,3% копий приобрели владельцы PlayStation, а 13% пришлись на Xbox.

Эксперты отмечают, что столь успешный старт подтверждает растущий интерес аудитории к оригинальным мультиплеерным проектам Embark, особенно после релиза The Finals.