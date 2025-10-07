ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
6.4 76 оценок

ARC Raiders будет поддерживать RTXGI на ПК, стали известны окончательные системные требования

monk70 monk70

NVIDIA объявила, что ARC Raiders, новый PvPvE-шутер от Embark Studios, будет поддерживать RTXGI. Благодаря RTXGI освещение станет более реалистичным и отзывчивым, чем раньше.

RTXGI — это технология освещения в реальном времени от NVIDIA, которая использует трассировку лучей для имитации реалистичного непрямого освещения и отражений в играх и 3D-приложениях. RTXGI поддерживается видеокартами сторонних производителей, поэтому владельцы видеокарт AMD или Intel смогут её включить. Помимо RTXGI, ARC Raiders также будет поддерживать NVIDIA DLSS 4 с функцией Multi-Frame Gen.

Наконец, Embark Studios опубликовала окончательные требования к ПК для ARC Raiders. Для ПК-геймеров потребуется как минимум процессор Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen R5 1600 с 12 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, AMD Radeon RX 580 или Intel Arc A380. Разработчики рекомендуют использовать процессор Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 3600 с 16 ГБ оперативной памяти и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2070, AMD Radeon RX 5700 XT или Intel Arc B570.

ARC Raiders выйдет 31 октября. Embark Studios проведёт открытое тестирование Server Slam с 17 по 19 октября. Это тестирование будет доступно всем.

15
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
ОгурчикЮрец

Цену они конечно загнули, еще выходит между батлой и калдой. С такой ценой, многие лучше выберут батлу или добавят и возьмут колду. От читеров это все равно не спасёт.

2
RickeyIMBA

а кто калду возьмет? это дерьмо еле в топ 100 держится

5
JustA_NiceGuy

Зачем сравнивать разные игры?

2
ОгурчикЮрец JustA_NiceGuy

Ну есть люди которые во многое играют.

Ну обе как не крути шутер, ну с разными механиками. Это же тебе не рпг и шутер.

1
sa1958

Ну и ладушки.

1
Hakuni

ну да ... 4к 400 фпс... а чо не 800 ?