ARC Raiders будет поддерживать RTXGI на ПК, стали известны окончательные системные требования

NVIDIA объявила, что ARC Raiders, новый PvPvE-шутер от Embark Studios, будет поддерживать RTXGI. Благодаря RTXGI освещение станет более реалистичным и отзывчивым, чем раньше.

RTXGI — это технология освещения в реальном времени от NVIDIA, которая использует трассировку лучей для имитации реалистичного непрямого освещения и отражений в играх и 3D-приложениях. RTXGI поддерживается видеокартами сторонних производителей, поэтому владельцы видеокарт AMD или Intel смогут её включить. Помимо RTXGI, ARC Raiders также будет поддерживать NVIDIA DLSS 4 с функцией Multi-Frame Gen.

Наконец, Embark Studios опубликовала окончательные требования к ПК для ARC Raiders. Для ПК-геймеров потребуется как минимум процессор Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen R5 1600 с 12 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, AMD Radeon RX 580 или Intel Arc A380. Разработчики рекомендуют использовать процессор Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 3600 с 16 ГБ оперативной памяти и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2070, AMD Radeon RX 5700 XT или Intel Arc B570.

ARC Raiders выйдет 31 октября. Embark Studios проведёт открытое тестирование Server Slam с 17 по 19 октября. Это тестирование будет доступно всем.