ARC Raiders делает ставку на жёсткий античит - разработчики открыто рассказали, как будут бороться с читерами

Создатели ARC Raiders из студии Embark Studios решили подробно рассказать о своей античит-системе перед выходом обновления Riven Tides. На фоне постоянных скандалов вокруг читеров в PvP-играх такой шаг выглядит не просто PR-ходом, а попыткой успокоить сообщество. Особенно учитывая, насколько болезненной проблемой читерство стало для extraction-шутеров в последние годы — достаточно вспомнить ситуацию в Escape from Tarkov или Call of Duty: Warzone.

Разработчики подтвердили, что используют многоуровневую защиту. В её основе лежит Easy Anti-Cheat с доступом на уровне ядра системы, а также инструменты машинного обучения, анализирующие телеметрию игроков. По словам Embark, именно ИИ-модели стали одним из самых эффективных способов выявления подозрительного поведения. Студия также сотрудничает с компанией Anybrain, специализирующейся на обнаружении читеров через анализ игровых данных.

Любопытно, что разработчики отдельно затронули тему устройств доступности — специальных контроллеров и адаптеров для игроков с ограниченными возможностями. Сейчас многие античиты сталкиваются с проблемой: подобные устройства могут использоваться как для помощи игрокам, так и для нечестного преимущества. Embark заявляет, что делает ставку не на сам факт использования устройства, а на анализ поведения и намерений пользователя. Это довольно редкий и, пожалуй, более современный подход для индустрии.

Также студия заверила, что каждое обжалование бана рассматривается вручную, а не автоматически. На фоне массовых жалоб на ошибочные блокировки в онлайн-играх это может стать важным преимуществом для ARC Raiders.