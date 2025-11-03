ARC Raiders достигла пика в более чем 350 тысяч игроков

ARC Raiders быстро становится крупнейшим игровым феноменом этого года, и это подтверждают результаты игры на Steam. Так, по данным SteamDB, новый эстракшен-шутер от тртьего лица сумел привлечь к себе более 354 тысяч человек (354,836). При этом не стоит забывать, что игра также доступна на PlayStation и Xbox.

С момента своего выхода проект Embark Studios не сходит с первого места в рейтинге самых продаваемых игр Steam. В итоге, игра положила конец доминированию Battlefield 6 в этом рейтинге.

Что особенно впечатляет, так это пользовательский рейтинг игры в сервисе Steam. На данный момент более 40 000 пользователей оставили свои отзывы об игре, и 89% из них дали ей положительную оценку.

Помимо этого, генералный директор Embark Studios совсем недавно подтвердил, что студия работает над парой еще не анонсированных проектов, причем все они ориентированы на многопользовательский режим.