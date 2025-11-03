ЧАТ ИГРЫ
ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
ARC Raiders достигла пика в более чем 350 тысяч игроков

Gruz_ Gruz_

ARC Raiders быстро становится крупнейшим игровым феноменом этого года, и это подтверждают результаты игры на Steam. Так, по данным SteamDB, новый эстракшен-шутер от тртьего лица сумел привлечь к себе более 354 тысяч человек (354,836). При этом не стоит забывать, что игра также доступна на PlayStation и Xbox.

С момента своего выхода проект Embark Studios не сходит с первого места в рейтинге самых продаваемых игр Steam. В итоге, игра положила конец доминированию Battlefield 6 в этом рейтинге.

Что особенно впечатляет, так это пользовательский рейтинг игры в сервисе Steam. На данный момент более 40 000 пользователей оставили свои отзывы об игре, и 89% из них дали ей положительную оценку.

Помимо этого, генералный директор Embark Studios совсем недавно подтвердил, что студия работает над парой еще не анонсированных проектов, причем все они ориентированы на многопользовательский режим.

Embark Studios, создатели ARC Raiders, разрабатывают еще две игры
Aleksey Aleshka

ИИ слоп на хайпе. Ай геймеры, ай молодцы.

создатель русского репа

да всё-всё, успокойся уже со своим ии, в каждом посте эту копипасту высираешь, мы уже всё поняли

Neko-Aheron

Этот ИИ тупит хорошо. Приятно было наблюдать, как ИИ пытался ракетным дроном в дверь пролезть

вортигонт вортигонтович

мне не понравилось, посмотрел у стримера там интерфейс консольный, геймплей скучный , бегаешь по карте лутаешь мусор убиваешь двух роботов и обратно в свой хаб потом снова вышел пальнул по двум дронам залутал и в хаб. Выглядело оч скучно

Neko-Aheron

Отличный тренер для военного ии ))

Jesse Faden

89% на старте для сессионной игры при таком онлайне, неплохо стартонули. Посмотрим, что будет дальше, а то разрабы любят скатываться на фоне успеха игры