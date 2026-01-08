ЧАТ ИГРЫ
Arc Raiders, EA Sports FC 26 (PS5) и RDR 2 (PS4) стали самыми скачиваемыми играми декабря в PS Store

Gruz_ Gruz_

Согласно PlayStation, Arc Raiders стала самой скачиваемой игрой декабря в PlayStation Store в США и Канаде. Шутер от шведсокй Embark Studios потеснил тяжеловесов вроде NBA 2K26 и Call of Duty: Black Ops 7, при этом в Европе игра заняла 2-е место, уступив лишь EA Sports FC 26.

Что касается PlayStation 4, то в этом сегменте свой статус долговечного хита подтвердила Red Dead Redemption 2, обойдя по продажам как в Северной Америке, так и в Европе более новые игры и продемонстрировав неувядаемую популярность культового хита от Rockstar Games.

Топ-10 в США и Канаде (PS5):

  1. Arc Raiders
  2. NBA 2K26
  3. Call of Duty: Black Ops 7
  4. EA SPORTS Madden NFL 26
  5. Grand Theft Auto V
  6. EA SPORTS FC 26
  7. Minecraft
  8. Battlefield 6
  9. EA SPORTS College Football 26
  10. Clair Obscur: Expedition 33

Топ-10 в Европе (PS5):

  1. EA SPORTS FC 26
  2. Arc Raiders
  3. Grand Theft Auto V
  4. Call of Duty: Black Ops 7
  5. UFC 5
  6. Minecraft
  7. It Takes Two
  8. Forza Horizon 5
  9. Clair Obscur: Expedition 33
  10. Battlefield 6

Топ-10 в США и Канаде (PS4):

  1. Red Dead Redemption 2
  2. Grand Theft Auto V
  3. Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2
  4. Minecraft
  5. theHunter: Call of the Wild
  6. A Way Out
  7. God of War
  8. Mortal Kombat X
  9. Need for Speed Heat
  10. The Forest

Топ-10 в Европе (PS4):

  1. Red Dead Redemption 2
  2. EA SPORTS FC 26
  3. A Way Out
  4. Grand Theft Auto V
  5. Minecraft
  6. Need for Speed Heat
  7. The Forest
  8. Unravel Two
  9. Assassin’s Creed Odyssey
  10. Assassin’s Creed Origins
Лидер 666

как же везет людям которые впервые запускают Red Dead Redemption 2

7
UnbearableSavage

Смотрю на топ и не вижу ни одной причины покупать плойку