Arc Raiders, EA Sports FC 26 (PS5) и RDR 2 (PS4) стали самыми скачиваемыми играми декабря в PS Store

Согласно PlayStation, Arc Raiders стала самой скачиваемой игрой декабря в PlayStation Store в США и Канаде. Шутер от шведсокй Embark Studios потеснил тяжеловесов вроде NBA 2K26 и Call of Duty: Black Ops 7, при этом в Европе игра заняла 2-е место, уступив лишь EA Sports FC 26.
Что касается PlayStation 4, то в этом сегменте свой статус долговечного хита подтвердила Red Dead Redemption 2, обойдя по продажам как в Северной Америке, так и в Европе более новые игры и продемонстрировав неувядаемую популярность культового хита от Rockstar Games.
Топ-10 в США и Канаде (PS5):
- Arc Raiders
- NBA 2K26
- Call of Duty: Black Ops 7
- EA SPORTS Madden NFL 26
- Grand Theft Auto V
- EA SPORTS FC 26
- Minecraft
- Battlefield 6
- EA SPORTS College Football 26
- Clair Obscur: Expedition 33
Топ-10 в Европе (PS5):
- EA SPORTS FC 26
- Arc Raiders
- Grand Theft Auto V
- Call of Duty: Black Ops 7
- UFC 5
- Minecraft
- It Takes Two
- Forza Horizon 5
- Clair Obscur: Expedition 33
- Battlefield 6
Топ-10 в США и Канаде (PS4):
- Red Dead Redemption 2
- Grand Theft Auto V
- Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2
- Minecraft
- theHunter: Call of the Wild
- A Way Out
- God of War
- Mortal Kombat X
- Need for Speed Heat
- The Forest
Топ-10 в Европе (PS4):
- Red Dead Redemption 2
- EA SPORTS FC 26
- A Way Out
- Grand Theft Auto V
- Minecraft
- Need for Speed Heat
- The Forest
- Unravel Two
- Assassin’s Creed Odyssey
- Assassin’s Creed Origins
как же везет людям которые впервые запускают Red Dead Redemption 2
Смотрю на топ и не вижу ни одной причины покупать плойку