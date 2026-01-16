Arc Raiders готовит новые локации: Embark намекает на масштабные обновления в 2026 году

Студия Embark пока не представила официальную дорожную карту для кооперативного шутера Arc Raiders на 2026 год, но дизайнер игры Вирджил Уоткинс дал несколько любопытных намёков в интервью GamesRadar+. По его словам, игроков ждёт добавление новых карт, охватывающих целый спектр размеров — от компактных арен до масштабных территорий, превышающих существующие.

Некоторые подсказки во внутриигровых элементах уже наводят на мысль о возможных локациях, например, поселение у подножия вулкана или токсичное болото. При этом Уоткинс подчеркнул: новые карты не появятся просто ради расширения числа мест. Команда хочет создать уникальный опыт — будь то новые погодные условия, разнообразие врагов или увеличенный ассортимент доступного лута.

«Важно, чтобы карта имела цельную атмосферу и концепцию, — отметил он. — Например, "Стелла Монтис" впечатляла мрачной обстановкой, закрытыми пространствами и уникальными роботами. Мы хотим, чтобы каждая новая локация давала игрокам свежие впечатления и возможности».