ARC Raiders готовит опасный рейд на сбитый "Император" - трейлер Frozen Trail раскрыл главную угрозу обновления

Embark Studios представила новый геймплейный трейлер Frozen Trail — крупнейшего на сегодняшний день обновления для ARC Raiders. Оно перенесёт игроков на заснеженный перевал Пендола, где неожиданно потерпел крушение «Император» — крупнейший из известных представителей ARC.

Причины катастрофы пока остаются загадкой, однако место крушения уже привлекло множество других машин. Перед «Рейдерами» открывается рискованная возможность: пробраться к «Императору» раньше остальных ARC и попытаться извлечь из него ценные технологии и ресурсы. Судя по трейлеру, сделать это будет непросто.

Дополнительную опасность представляет фрегат — огромный корабль, заполненный ARC. Игрокам предстоит решить, стоит ли попытаться проникнуть на его борт и использовать находящиеся внутри ресурсы в своих интересах, или лучше остаться на земле и встретиться с новыми противниками.

В Frozen Trail появятся три новых типа ARC. «Булли» специализируется на ближнем бою, быстрый «Скалкер» способен стремительно сокращать дистанцию, а «Гидра» станет ещё одной серьёзной угрозой для тех, кто решит исследовать заснеженный регион.

Обновление Frozen Trail выйдет 8 октября и одновременно станет началом бесплатных выходных ARC Raiders. До 12 октября в игру смогут бесплатно сыграть пользователи всех поддерживаемых платформ. Кроме новой локации и противников, обновление добавит усиленное оружие, новые виды огнестрельного оружия, гранату Yank и аванпост, который можно будет использовать в качестве собственного дома.