ARC Raiders готовит вспышку: крупное обновление Flashpoint выйдет 31 марта

Студия Embark Studios объявила дату релиза крупного обновления Flashpoint для ARC Raiders. Патч станет доступен 31 марта на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК, принеся с собой новую порцию контента.

Хотя полный список изменений пока не раскрыт, разработчики уже подтвердили ключевые нововведения. Игроков ждёт новая угроза ARC, свежее погодное состояние карты и дополнительные игровые возможности. Также в обновлении появится новый проект, а знакомый Плюшкин получит улучшения.

Интерес к патчу подогрел тизер с фразой «Правды мало, а слухи распространяются. Грядёт Флэшпойнт». На изображении показаны трое Рейдеров в баре Сперанцы — это породило догадки о возможном развитии социальной составляющей. Некоторые игроки надеются на появление полноценного хаба, хотя столь крупное нововведение, вероятно, оставят для будущих обновлений.

Особое внимание сообщества приковано к Плюшкину. После недавних изменений интерфейса игроки предполагают, что его функции расширят — например, добавят новые способы сбора ресурсов или взаимодействия с миром.