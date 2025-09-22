ARC Raiders готовится к релизу: стала известна дата теста Server Slam и старт предзаказов

Embark Studios объявила о проведении открытого тестирования «Server Slam» для кооперативного экстракционного шутера ARC Raiders. Оно пройдет с 17 по 19 октября и станет финальной проверкой серверов перед релизом. Игрокам предстоит сразиться не только друг с другом, но и с враждебной средой, объединяя усилия ради выживания и добычи.

Одновременно с анонсом стали доступны цифровые предзаказы. Стандартное издание игры обойдется в 3220 рублей, а расширенная Deluxe-версия за 4830 рублей предложит набор косметических предметов: легендарные наряды Valente и G-sui, эксклюзивные рюкзаки, эмоции и скин Scrappy, а также 2400 жетонов Raider. Дополнительно все оформившие предзаказ получат бонусный набор Astro.

Релиз ARC Raiders состоится уже 30 октября на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC (Steam, Epic Games Store). Тест «Server Slam» станет отличной возможностью заранее познакомиться с динамичным геймплеем и проверить стабильность серверов, прежде чем игра появится в продаже.