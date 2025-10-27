ARC Raiders готовится к высадке - Embark Studios показала атмосферный трейлер перед релизом

Студия Embark Studios, известная по шутеру The Finals, представила финальный трейлер своего нового проекта — ARC Raiders, масштабного PvPvE-экстракшн-шутера, релиз которого состоится 30 октября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Действие игры разворачивается в постапокалиптическом будущем, где Землю поработили загадочные механические существа — ARC. Игрокам, в роли «рейдеров», предстоит спускаться из подземного убежища Сперанца на поверхность, чтобы добывать ресурсы, необходимые для выживания человечества.

Главная особенность ARC Raiders — сочетание PvE и PvP-механик. На миссиях пользователи будут сражаться не только с роботами-автоматонами, но и с другими игроками, стремящимися захватить ту же добычу. Каждый выход на поверхность — это риск и шанс разбогатеть или погибнуть.

Игра поддерживает как одиночный режим, так и совместные вылазки в отрядах до трёх человек. Финальный трейлер демонстрирует зрелищные сражения, проработанные пейзажи разрушенной Земли и напряжённую атмосферу охоты за ресурсами, которая обещает сделать ARC Raiders одним из самых амбициозных шутеров конца года.