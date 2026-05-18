ARC Raiders готовится выйти за пределы Медного пояса - Embark Studios уже работает над новыми картами

ARC Raiders продолжит активно расширяться после релиза: разработчики официально подтвердили, что в будущем игроки покинут пределы Медного пояса и увидят совершенно новые регионы мира игры. Об этом в интервью ScreenRant рассказал исполнительный продюсер проекта Александр Грёндаль.

По словам Грёндаля, у Embark Studios уже есть несколько концептов новых карт, причём часть из них находится в полноценном производстве. Сейчас все шесть локаций ARC Raiders расположены в Медном поясе — своеобразной постапокалиптической версии южной Италии. Однако сама игра давно намекала, что за его пределами скрывается куда более масштабный и опасный мир.

И это, пожалуй, одна из лучших новостей для проекта. Главная проблема многих extraction-шутеров — ощущение быстро выученного пространства, когда карты перестают удивлять уже спустя десятки часов. ARC Raiders пока удавалось избегать этого благодаря сильной атмосфере и вертикальному дизайну уровней, но полноценное расширение географии может стать для игры действительно важным шагом.

Особенно удачным примером называют карту Riven Tides, добавившую новые зоны вроде Гавани и Отеля, а также более агрессивное присутствие ARC-машин. Именно такие обновления сообщество сейчас считает самым востребованным контентом. И Embark, похоже, это прекрасно понимает.

Интересно и другое: студия прямо признаёт, что внимательно следит за конкурентами вроде Marathon. Но вместо попытки копировать чужие идеи разработчики делают ставку на собственную идентичность — более медитативную атмосферу, исследование мира и ощущение опасной экспедиции.

При этом Embark уже думает и о возможных проблемах роста. Александр Грёндаль отметил, что если большое количество карт начнёт влиять на время поиска матчей, студия может ввести систему ротации, похожую на текущую механику погодных условий. Пока такой необходимости нет, но сам факт, что разработчики заранее обсуждают подобные вопросы, говорит о долгосрочных планах на игру.

Сейчас ARC Raiders выглядит как один из немногих сервисных шутеров, который пытается строить не только бесконечный гринд, но и полноценный мир с ощущением путешествия и тайны. И выход за пределы Медного пояса может стать моментом, когда игра окончательно перестанет быть просто «ещё одним extraction-шутером».