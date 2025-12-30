ARC Raiders и Battlefield 6 доминируют в чарте продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 23 по 30 декабря 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Очередное обновление игровых чартов вновь прошло под знаком Arc Raiders. Эвакуационный шутер от бывших разработчиков Battlefield удерживает первую строчку уже с конца октября, демонстрируя редкую стабильность интереса со стороны аудитории. Проекту удаётся оставаться в центре внимания на фоне громких релизов и возвращения культовых франшиз.

На втором месте закрепился Battlefield 6 — новая часть серии уверенно держится в лидерах и подтверждает высокий спрос на масштабные военные экшены. Тройку самых популярных игр замыкает Clair Obscur: Expedition 33 — стильная ролевая новинка, которая продолжает набирать обороты благодаря необычному визуальному стилю и сюжету.

В расширенную десятку также вошли самые разные проекты: футбольный симулятор EA Sports FC 26, всё ещё востребованный Cyberpunk 2077, а также Dispatch — супергеройская игра от авторов The Wolf Among Us. Компанию им составили Baldur’s Gate 3, Kingdom Come: Deliverance 2 и обновлённая версия Grand Theft Auto V Enhanced. Отдельно стоит отметить стабильный интерес к Steam Deck, который снова оказался в списке лидеров.