ARC Raiders и Battlefield 6 доминируют в чарте продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 23 по 30 декабря 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.
Очередное обновление игровых чартов вновь прошло под знаком Arc Raiders. Эвакуационный шутер от бывших разработчиков Battlefield удерживает первую строчку уже с конца октября, демонстрируя редкую стабильность интереса со стороны аудитории. Проекту удаётся оставаться в центре внимания на фоне громких релизов и возвращения культовых франшиз.
На втором месте закрепился Battlefield 6 — новая часть серии уверенно держится в лидерах и подтверждает высокий спрос на масштабные военные экшены. Тройку самых популярных игр замыкает Clair Obscur: Expedition 33 — стильная ролевая новинка, которая продолжает набирать обороты благодаря необычному визуальному стилю и сюжету.
В расширенную десятку также вошли самые разные проекты: футбольный симулятор EA Sports FC 26, всё ещё востребованный Cyberpunk 2077, а также Dispatch — супергеройская игра от авторов The Wolf Among Us. Компанию им составили Baldur’s Gate 3, Kingdom Come: Deliverance 2 и обновлённая версия Grand Theft Auto V Enhanced. Отдельно стоит отметить стабильный интерес к Steam Deck, который снова оказался в списке лидеров.
- Arc Raider
- Steam Deck
- Battlefield 6
- Clair Obscur: Expedition 33
- Baldur's Gate 3
- EA Sports FC 26
- Dispatch
- Cyberpunk 2077
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Grand Theft Auto V Enhanced
Сколько же хомяков купилось на пустышку, мне такие игры вообще не надо, достали пвп выживалки, хватила крю один раз отобрали игру больше даже не смотрю где требуют сеть все равно аренда в чистом виде, разраб сказал всё поиграли ну пока лет через 10.