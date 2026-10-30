ARC Raiders исполнился год - разработчики выпустили юбилейный трейлер и приготовили подарок игрокам

ARC Raiders отмечает первую годовщину. Ровно год назад, 30 октября 2025 года, студия Embark Studios выпустила свой extraction-шутер, а теперь решила вспомнить главные достижения игры и поблагодарить сообщество специальным трейлером.

Новый ролик посвящён первому году существования ARC Raiders. В нём разработчики показывают знакомые игровые моменты и приводят отзывы критиков, напоминая, какой путь прошёл проект с момента релиза.

За это время ARC Raiders успела заметно вырасти. По данным разработчиков, продажи игры превысили 16 миллионов копий, а октябрьское обновление Frozen Trail стало крупнейшим в её истории. Оно добавило заснеженную карту Pendola Pass, новых противников и дополнительные возможности развития персонажей.

К годовщине Embark Studios также подготовила небольшой подарок для игроков. Получить его можно через внутриигровую почту, просто зайдя в ARC Raiders.

ARC Raiders доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Разработчики уже работают над дальнейшим развитием игры и обещают новые события и обновления.