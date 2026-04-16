ARC Raiders лишилась 80% активных пользователей в Steam с начала года

Популярность экстракшн-шутера ARC Raiders от Embark Studios начала заметно снижаться после сверхуспешного запуска. . В середине апреля 2026 года суточный онлайн в Steam составил около 90 тысяч человек — это на 79% меньше январских цифр, когда в игру одновременно заходило более 428 тысяч пользователей. Несмотря на исторический рекорд в 482 тысячи игроков в ноябре прошлого года, сейчас проект демонстрирует устойчивую негативную динамику.
Основной причиной оттока аудитории фанаты называют нехватку свежего контента на поздних этапах игры. Несмотря на то что в 2026 году разработчики ежемесячно выпускали крупные обновления с новыми монстрами и заданиями, этого оказалось недостаточно. Студия признает проблему, однако текущий темп расширения игровых возможностей пока не может мотивировать ветеранов проекта возвращаться в него снова.
Впрочем, говорить о провале преждевременно, так как шутер всё еще входит в топ-15 самых востребованных игр Steam. Даже с учетом серьезного оттока пользователей, ARC Raiders удается удерживать более высокую позицию в чартах, чем таким известным конкурентам, как Marvel Rivals или Overwatch. Проект сохраняет ядро активной аудитории, несмотря на временные трудности с наполнением.
Потерпите, скоро Marathon, убийца ARC Raiders, догонит игру. И про ARC Raiders забудут.
Потеряла 80% активных пользователей и при этом все ещз остается самой популярной игрой в жанре) Один вот недавно марафоном до финиша практтически добежал.
Ща новую локу завезут и люди вернутся опять же на время // Александр Зияев
Поматросили и бросили.
что смеяться, в каком месте обновления были крупными? почти за пол года 1 локация,1 огромный босс, и штук 6 мобов,+ 2 пушки. И это называется крупные обновления?
Квесты в игре это вообще уровень 90 годов " Э, там упал мост, сделай 3 фотки" "ооо тут видали похожего на меня робота, сходи позырь" И все в том же духе. Ну или изменили погодные условия, крупные обновления уровня бог, так 10 лет можно обновлять, вот только народ ждать не будет. Наиграл часов 360, и то часов 300 тупа пвп
12 лямов продали, конечно народ еще играет, понемногу, по чутка.