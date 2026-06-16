ARC Raiders меняет правила: в свежем патче Embark Studios убрала "бесплатников" из ночных рейдов ради баланса

Embark Studios выпустила для ARC Raiders обновление 1.33, которое не только добавляет новый контент, но и затрагивает один из самых обсуждаемых элементов игры — систему бесплатных комплектов снаряжения. Разработчики продолжают активно корректировать баланс своего extraction-шутера, и на этот раз изменения могут заметно повлиять на привычный стиль игры многих рейдеров.

Главным нововведением патча стало ограничение доступа к бесплатному снаряжению в режимах «Ночной рейд» и «Тщательная проверка». Теперь для участия в этих вылазках игрокам необходимо использовать стандартное снаряжение, приобретённое за собственные ресурсы. Ранее возможность получить случайный бесплатный комплект помогала быстрее вернуться в игру после неудачных рейдов, однако часть сообщества считала эту механику спорной из-за её влияния на баланс и экономику.

По словам разработчиков, решение пока носит экспериментальный характер. Embark Studios намерена изучить реакцию аудитории и оценить, как изменение скажется на поведении игроков, прежде чем принимать окончательное решение о будущем системы.

Обновление также запускает событие «Забытые реликвии». Участники смогут находить особые предметы и зарабатывать заслуги, которые обмениваются на опыт и различные награды. Кроме того, стартовал проект Converging Paths, в рамках которого игрокам предстоит сопровождать кочевников через опасные маршруты и выполнять связанные с ними задания.

Сюжетное описание патча намекает на расширение активности загадочных операций ARC и появление новых сведений о регионе, что постепенно развивает лор игры. Помимо контентных новинок, версия 1.33 включает многочисленные исправления ошибок и технические улучшения.

Для ARC Raiders это уже не первый крупный шаг за последние месяцы. После масштабной переработки Хранилища экспедиций в обновлении 1.30 студия продолжает экспериментировать с ключевыми игровыми системами, пытаясь найти баланс между доступностью и напряжённой атмосферой extraction-шутера.