ARC Raiders могла стать "соулслайком": разработчики делали врагов слишком сложными

Продюсер ARC Raiders Кайо Брага рассказал о необычных экспериментах в ходе разработки. По его словам, команда активно тестировала баланс оружия и противников, что иногда приводило к неожиданным результатам.

Разработчики стремились сделать арсенал максимально мощным, из-за чего некоторые виды оружия буквально уничтожали врагов за секунды. В ответ специалисты по ИИ усиливали роботов, превращая их в серьёзную угрозу.

В результате таких «качелей» противники временами становились настолько сложными, что игра начинала напоминать Dark Souls. Подобные плейтесты проводились регулярно, чтобы добиться оптимального баланса.

В итоге команда старалась найти золотую середину: сохранить напряжённость боёв, но при этом сделать их честными и увлекательными для игроков.