ARC Raiders может получить транспортные средства - но пока это только мечта

В интервью PC Gamer на конференции разработчиков Game Developers Conference 2026 Кайо Брага заявил, что транспортные средства «не исключены» для шутера с эвакуацией - но и активной разработки в этом направлении нет.

На вопрос о возможности появления квадроцикла, способного быстро перемещаться по карте ценой сильного шума, Брага ничего конкретного не пообещал - но рассказал, что команда уже экспериментировала с техникой, которая в итоге не вошла в игру.

«У нас есть прототипы транспортных средств семилетней давности, к которым мы давно не прикасались — но это не исключено» - Кайо Брага, Arc Raiders

Для успешного live-service шутера, который Embark планирует поддерживать очень долго, практически ничего не исключено. По словам Браги, студия рассматривает горизонт в 10 лет: «Всё довольно открыто, если это соответствует нашей истории и тому опыту, который мы хотим предоставить».

Транспортные средства в целом утратили популярность в многопользовательских шутерах. Они по-прежнему есть в Battlefield 6 и некоторых королевских битвах - но найти новые шутеры, которые целенаправленно строят геймплей вокруг техники, непросто.