ARC Raiders может сильно измениться: в утечках нашли карту, систему кланов, торговлю между игроками и летающего босса

Кооперативный шутер ARC Raiders снова оказался в центре внимания — на этот раз из-за масштабной утечки, которая выглядит подозрительно достоверной. Источник тот же, что ранее точно предсказал контент обновления Riven Tides, так что сообщество воспринимает новые данные почти как ранний анонс.

Главное из утечки — новая карта под названием «Замерзший след». По описанию это плотная смесь городских и индустриальных зон: супермаркет, фабрика, деревня, железнодорожный двор, радиобашня и даже обсерватория. В целом это звучит как попытка сделать карту максимально «живой» и многоуровневой, ближе к лучшим экстракшен-шутерам вроде Escape from Tarkov, но с более кинематографичным размахом.

Отдельно выделяется новый тип ARC — фрегат. Идея звучит почти как шаг в сторону sci-fi-аркады: гигантский летающий объект, основанный на НЛО, которые иногда видят игроки во время события «Ураган», который перемещается по карте, а игроки смогут даже забираться внутрь. Если это реализуют, динамика матчей может сильно измениться — от классического наземного выживания к вертикальным столкновениям.

Не менее важное нововведение — система кланов. Игрокам позволят объединяться в группы с тегами вроде PvE, PvP или «Квесты». Это выглядит как попытка сделать социальную структуру игры более понятной и ближе к MMO-логике, что для жанра экстракшена скорее плюс: меньше хаоса в матчмейкинге, больше координации.

Также упоминается система торговли между игроками на локации SPERANZA PIAZZA. Если она действительно появится, это может добавить игре ту самую «живую экономику», которой часто не хватает современным онлайн-шутерам.

Скепсис, конечно, остаётся: даже точные датамайнеры иногда ошибаются в интерпретации файлов. Но если хотя бы часть утечек подтвердится, ARC Raiders постепенно превращается из просто кооперативного шутера в куда более сложную экосистему — почти на границе между PvE-экстракшеном и социальным хабом с живым миром.