ARC Raiders наконец-то позволит игрокам открывать оружие и предметы без необходимости искать чертежи

8 октября в Arc Raiders выйдет обновление Frozen Trail, которое добавит в игру настраиваемые базы — «аванпосты» (outposts), а вместе с ними и новый верстак для крафта: исследовательский стол. Помимо модификации оружия для PvP или PvE с помощью новых улучшений, этот стол играет ключевую роль в системе исследований: она позволяет игрокам открывать доступ к новым предметам и оружию, не полагаясь на случайное нахождение чертежей.

Наконец-то игроки избавятся от зависимости от случайного выпадения чертежей (RNG). На презентации исполнительный продюсер Александр Грёндаль подтвердил, что в список доступных для исследования объектов входит «ряд чертежей».

Вместо того чтобы просто полагаться на удачу в надежде получить нужный чертеж, вводится система исследований. Вы сможете находить в игровом мире предметы, содержащие очки исследований, и использовать их, чтобы самостоятельно выбирать, что именно изучать — в том числе и конкретные чертежи, — поясняет он.

Надеемся, это даст игрокам возможность самим определять свой путь и получать желаемые чертежи альтернативным способом, но при этом сохранит и азарт поиска удачи на просторах "Ржавого пояса" (Rust Belt).

Пока неясно, сколько именно чертежей можно будет получить через систему исследований и насколько сложным будет процесс их открытия. Также, судя по всему, эксклюзивные чертежи — например, для легендарного оружия, связанного с реакторами Arc (контент позднего этапа игры), — будут недоступны для изучения таким способом.

Впрочем, всё, что избавляет от влияния случайности при «гринде», — это определенно хорошо. Нет ничего хуже, чем начинать игру заново после экспедиции и — даже с учетом нового хранилища чертежей, позволяющего переносить часть предметов между вайпами, — мучительно пытаться снова раздобыть полюбившийся гаджет, оружие или чертеж модификации.

Если повезет, то для исследования станут доступны и чертежи некоторых новых видов оружия и предметов, которые появятся в дополнении Frozen Trail. По словам Грёндаля, чертежи нового оружия — штурмовой винтовки и револьвера, из которого можно стрелять «от бедра», — можно будет найти «по всей игре». Среди новых гаджетов — крюк-кошка и два типа гранат с тросом, позволяющих связывать, притягивать и перемещать врагов или объекты.