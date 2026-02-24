ARC Raiders накрыла буря: Embark выпустила масштабное контентное обновление 1.17.0 Shrouded Sky

Embark Studios представила обновление 1.17.0 для ARC Raiders — уже четвёртый крупный патч в 2026 году. Апдейт с говорящим названием «Затянутое небо» добавил на поверхность разрушенного мира мощные ураганы. Плохая видимость, шквальный ветер и летящие обломки меняют привычную тактику боя, а в Медном Поясе замечены два новых типа ARC.

Среди ключевых новинок — погодное условие «Ураган», система сезонного мониторинга климата, бесплатная колода рейдера, обновлённая карта «Плотина», окно экспедиции и расширенная кастомизация внешности, включая растительность на лице. В мире появился интерактивный объект — пианино, а дейлики теперь можно бесплатно перебрасывать три раза в день. PvP-дейлики переработаны, часть удалена.

Серьёзные изменения коснулись баланса оружия. Разработчики исправили проблему с буфером ввода, из-за которой полуавтоматы можно было эффективно «спамить». Теперь сохранена отзывчивость, но вознаграждается контроль темпа стрельбы. Сшиватель и Чайник получили снижение урона и множителей в голову, Охотник тоже был ослаблен, а легендарные Юпитер и Афелий стали мобильнее и удобнее в обращении.

Также переработаны крафт и экономика, добавлены новые полевые инструменты, улучшены освещение и производительность, устранены десятки багов. Зиплайны и мины больше нельзя размещать на переносимых объектах, а фильтры NVIDIA ограничены для честной игры.

Отдельное внимание уделено античиту: внедрены поведенческие проверки и машинное обучение, ужесточены наказания вплоть до перманентных банов. Embark подчёркивает, что борьба с нарушителями — приоритет, а проверка апелляций станет более системной.

Патч уже доступен на всех платформах — для установки требуется перезапуск клиента, а с полным списком изменений можно ознакомиться здесь.