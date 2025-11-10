ЧАТ ИГРЫ
ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
6.8 202 оценки

ARC Raiders не сбавляет темп - онлайн в Steam превысил 462 тысячи игроков

Кооперативный экстракшен-шутер ARC Raiders продолжает пользоваться популярностью у игроков. Спустя десять дней после релиза, состоявшегося 30 октября, игра установила новый рекорд пикового онлайна в Steam — более 462 тысяч игроков одновременно.

Предыдущее достижение проекта составляло около 416 тысяч пользователей, но в последний день выходных аудитория резко выросла. Важно отметить, что общие показатели ещё выше, ведь ARC Raiders доступна не только на ПК, но и на PlayStation 5 и Xbox Series. По оценкам аналитиков, суммарные продажи игры уже превысили 2,5 миллиона копий.

Комментарии:  3
Scorpion_GamePlay

Круто, меня только женщина в костюме привлекает, а её там нет. 3к за эту фигню.

1
inkomniak

Смотрю видосики на ютубе прикольно но чето самому страшно туда лезть))) думаю купить чтоле)))

1
Kentarou

какойто унылый высер с роботами