ARC Raiders не сбавляет темп - онлайн в Steam превысил 462 тысячи игроков

Кооперативный экстракшен-шутер ARC Raiders продолжает пользоваться популярностью у игроков. Спустя десять дней после релиза, состоявшегося 30 октября, игра установила новый рекорд пикового онлайна в Steam — более 462 тысяч игроков одновременно.

Предыдущее достижение проекта составляло около 416 тысяч пользователей, но в последний день выходных аудитория резко выросла. Важно отметить, что общие показатели ещё выше, ведь ARC Raiders доступна не только на ПК, но и на PlayStation 5 и Xbox Series. По оценкам аналитиков, суммарные продажи игры уже превысили 2,5 миллиона копий.