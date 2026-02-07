ЧАТ ИГРЫ
ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
7.2 466 оценок

ARC Raiders обеспечила Embark Studio финансовую стабильность - в разработке уже две новые игры

RedDay13 RedDay13

Генеральный директор Embark Studios в свежем интервью рассказал, что успех ARC Raiders позволил студии не только укрепить своё финансовое положение, но и запустить разработку двух новых проектов.

Ранее в сети появлялась информация о бюджете и прибыли ARC Raiders. Глава студии подтвердил, что опубликованные цифры в целом соответствуют реальности, однако от раскрытия точных сумм воздержался. По его словам, доход от игры оказался достаточным, чтобы обеспечить студии стабильность, расширить команду и продолжать активную поддержку как ARC Raiders, так и The Finals.

CEO отметил, что текущий финансовый запас даёт Embark возможность спокойно работать над двумя новыми играми и довести их до релиза без спешки. В завершение он поблагодарил сообщество за поддержку, подчеркнув, что стабильная прибыль позволяет сохранять рабочие места, а также предлагать разработчикам конкурентные зарплаты и бонусы.

Комментарии:  3
Egik81

Смешно. Видимо забывают про шефа в лице Nexon.

4
FairUlu

Главное - 8 гбОП и сингл-режим.

Спойлер

если нет, найду во что поиграть, не волнуйтесь

1
Vantor

А скидки когда они уже будут делать