ARC Raiders обеспечила Embark Studio финансовую стабильность - в разработке уже две новые игры

Генеральный директор Embark Studios в свежем интервью рассказал, что успех ARC Raiders позволил студии не только укрепить своё финансовое положение, но и запустить разработку двух новых проектов.

Ранее в сети появлялась информация о бюджете и прибыли ARC Raiders. Глава студии подтвердил, что опубликованные цифры в целом соответствуют реальности, однако от раскрытия точных сумм воздержался. По его словам, доход от игры оказался достаточным, чтобы обеспечить студии стабильность, расширить команду и продолжать активную поддержку как ARC Raiders, так и The Finals.

CEO отметил, что текущий финансовый запас даёт Embark возможность спокойно работать над двумя новыми играми и довести их до релиза без спешки. В завершение он поблагодарил сообщество за поддержку, подчеркнув, что стабильная прибыль позволяет сохранять рабочие места, а также предлагать разработчикам конкурентные зарплаты и бонусы.