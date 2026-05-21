Arc Raiders объяснила свой матчмейкинг - "чистых" PvE-лобби не существует, а самооборона больше не наказывает игроков

Embark Studios выпустила большое объяснение системы матчмейкинга в Arc Raiders и попыталась развеять главные мифы вокруг «скрытого» подбора игроков по агрессивности. Разработчики прямо ответили на вопросы, которые сообщество обсуждает уже долгое время: существуют ли PvE-лобби, влияет ли одно убийство на будущие матчи и наказывает ли игра за самооборону.

Самое важное изменение касается PvP-столкновений. Теперь система различает нападение и защиту. Раньше игрок, который просто отбивался от атакующего, мог получить такой же «уровень агрессии», как и инициатор драки. Из-за этого осторожные рейдеры иногда попадали в слишком жёсткие матчи. Embark признала проблему и переработала оценку поведения.

При этом студия отдельно подчёркивает: Arc Raiders не делит аудиторию на «мирные» и «PvP» серверы. Разработчики называют систему шкалой поведения, где большинство игроков находится где-то между крайностями. Матчмейкинг старается сводить пользователей с похожим стилем игры, но без полной предсказуемости.

Также Embark опровергла несколько популярных слухов. Одно случайное убийство не отправит игрока в «потные» PvP-лобби, отзывы после матча не влияют на подбор, а стоимость экипировки не делает серверы сложнее. Даже ограбление уже поверженных игроков никак не учитывается системой.

На фоне других extraction-шутеров подход Arc Raiders выглядит необычно. Многие игры жанра либо превращаются в бесконечную резню, либо пытаются искусственно разделять PvE- и PvP-аудиторию. Embark же делает ставку на постоянное напряжение и непредсказуемость, где любой рейд может пройти спокойно или закончиться внезапной перестрелкой.

И судя по тому, насколько подробно студия начала объяснять внутренние механики, разработчики прекрасно понимают: именно матчмейкинг сейчас остаётся одной из самых спорных тем вокруг Arc Raiders.