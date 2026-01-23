ARC Raiders ошеломила Nexon: продажи экстракшен-шутера значительно превзошли ожидания издательства

Продажи экстракшен-шутера ARC Raiders превзошли ожидания даже внутри самой компании Nexon. Глава корейского издательства Ли Чонхун признался, что успех проекта стал для него полной неожиданностью. Игру разработала студия Embark, входящая в структуру Nexon.
о словам Чонхуна, он не стал раскрывать предварительные прогнозы, однако отметил, что показатель в 12 миллионов проданных копий оказался как минимум вдвое выше его личных ожиданий. Такой результат, по его мнению, привлёк внимание других компаний: всё больше издателей и разработчиков интересуются форматом сотрудничества Nexon с Embark. Глава Nexon подчеркнул, что открыт к взаимодействию с зарубежными студиями и новым партнёрствам.
В ходе общения Ли Чонхун также затронул тему искусственного интеллекта в игровой индустрии. Он не считает, что нейросети способны массово лишить людей работы, однако уверен, что ключевое слово в этом вопросе должно оставаться за игроками. Именно сообщество, по его мнению, должно решать, уместно ли использование ИИ в разработке игр.
Суть игры - кричать громко во весь голос доншут и бить из подтишка. Игра для тех кто лучше закрысит или же у кого круче читы
ты описал суть всех онлайн шутеров)
в настоящих войнах тоже кричали: - свои свои, потом в спину убивали, поэтому все по классике жанра, все как надо.
один раз и деревяшка стреляет. Видимо уровень дна, до которого дошла индустрия таков. Что даже такое прокатывает.
Мнение основанное на своем личном игровом опыте в арк? Или как обычно, не играл но осуждаю?
а ты что его не знаешь? это же проф игроман с квадратым монитором с разрешением ниже фулжд, ему виднее, правда смотрит он через мыльное окно онли пиратских проектов, дальше не смог пробиться, дворникам сейчас не легко