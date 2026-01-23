ARC Raiders ошеломила Nexon: продажи экстракшен-шутера значительно превзошли ожидания издательства

Продажи экстракшен-шутера ARC Raiders превзошли ожидания даже внутри самой компании Nexon. Глава корейского издательства Ли Чонхун признался, что успех проекта стал для него полной неожиданностью. Игру разработала студия Embark, входящая в структуру Nexon.

о словам Чонхуна, он не стал раскрывать предварительные прогнозы, однако отметил, что показатель в 12 миллионов проданных копий оказался как минимум вдвое выше его личных ожиданий. Такой результат, по его мнению, привлёк внимание других компаний: всё больше издателей и разработчиков интересуются форматом сотрудничества Nexon с Embark. Глава Nexon подчеркнул, что открыт к взаимодействию с зарубежными студиями и новым партнёрствам.

В ходе общения Ли Чонхун также затронул тему искусственного интеллекта в игровой индустрии. Он не считает, что нейросети способны массово лишить людей работы, однако уверен, что ключевое слово в этом вопросе должно оставаться за игроками. Именно сообщество, по его мнению, должно решать, уместно ли использование ИИ в разработке игр.