Arc Raiders останется игрой от третьего лица: разработчики объяснили причины

Кооперативный шутер Arc Raiders, который уже успел привлечь внимание фанатов жанра экстракшн, не получит режим от первого лица. Директор по дизайну игры Вирджил Уоткинс объяснил это решение в интервью PC Gamer, подчеркнув, что игра изначально создавалась для третьего лица, и смена перспективы не принесла бы значимых преимуществ.
«Многое из иммерсивности, взаимодействия персонажа с миром, врагами и другими игроками усилено работой нашей анимационной команды, аудио-дизайнеров и художников окружения. Всё это создаёт гармоничный опыт, который позволяет по-настоящему почувствовать своего персонажа в этом мире», — отметил Уоткинс.
Дизайнер подчеркнул, что теоретически опыт от первого лица возможен, но третий человек идеально подошёл для концепции Arc Raiders. Попытка добавить новый ракурс потребовала бы полной переработки зон, планировки уровней и линий обзора. «В первом лице вы видите мир иначе, и это меняет всё — от взаимодействия с окружением до боевой динамики», — добавил он.
Технические ограничения также играют роль. Ассеты и геометрия уровней создавались для камеры третьего лица, и при сближении до уровня глаз игрока многие элементы могут выглядеть некачественно. Поэтому, по словам Уоткинса, введение режима от первого лица крайне маловероятно, хотя он понимает интерес аудитории к такой функции.
Таким образом, Arc Raiders сохранит уникальный стиль и взаимодействие, ориентируясь на проверенную перспективу третьего лица, которая лучше всего подчёркивает боевую динамику, исследование мира и командную кооперацию, делая игру максимально гармоничной и зрелищной.
Второй раз поиграв в данный проект скажу что,ну не стоит она столько . Лост Лайт в разы выше и интереснее
Да, смотреть на красивые анимации и взаимодействие с миром от третьего лица приятно, но это Экстракшен шутер, где основной упор сделан на ПвП, а вид от третьего лица дает крысам полный контроль над локациями с отличным обзором и без надобности высовываться из за укрытия. Все сводится к тому, кто первый заметил и выскочил из за угла в подходящий момент- победил. После того, как ты 30 минут лутаешся и тебя просто без шансов закемпирили, дальше играть в эту игру нет никакого желания.
Лучше бы разрабы объяснили причины, по которым это не то что купить, играть как? Онаж неочем, даже в богомерзком ефт смысла больше
Видно, что игра задумывалась, как F2P. Буквально все в игре не стоит свои денег. Весь гемплей это выходы на карту для игры в мусорщика и все, не говоря еще об уродливых персонажах за которых играть просто не хочется.
Я ваще думал, что я что то не то делаю, выгрузился на локу, в дрононов пошмалял, поиграл в симулятор бомжа и вернулся на базу 🤦🏼♂️какой-то гений Её ещё и с Дивизией решил сравнить...
Спорное решение делать эту игру платной , возможно это ошибка ))