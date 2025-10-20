Arc Raiders останется игрой от третьего лица: разработчики объяснили причины

Кооперативный шутер Arc Raiders, который уже успел привлечь внимание фанатов жанра экстракшн, не получит режим от первого лица. Директор по дизайну игры Вирджил Уоткинс объяснил это решение в интервью PC Gamer, подчеркнув, что игра изначально создавалась для третьего лица, и смена перспективы не принесла бы значимых преимуществ.

«Многое из иммерсивности, взаимодействия персонажа с миром, врагами и другими игроками усилено работой нашей анимационной команды, аудио-дизайнеров и художников окружения. Всё это создаёт гармоничный опыт, который позволяет по-настоящему почувствовать своего персонажа в этом мире», — отметил Уоткинс.

Дизайнер подчеркнул, что теоретически опыт от первого лица возможен, но третий человек идеально подошёл для концепции Arc Raiders. Попытка добавить новый ракурс потребовала бы полной переработки зон, планировки уровней и линий обзора. «В первом лице вы видите мир иначе, и это меняет всё — от взаимодействия с окружением до боевой динамики», — добавил он.

Технические ограничения также играют роль. Ассеты и геометрия уровней создавались для камеры третьего лица, и при сближении до уровня глаз игрока многие элементы могут выглядеть некачественно. Поэтому, по словам Уоткинса, введение режима от первого лица крайне маловероятно, хотя он понимает интерес аудитории к такой функции.

Таким образом, Arc Raiders сохранит уникальный стиль и взаимодействие, ориентируясь на проверенную перспективу третьего лица, которая лучше всего подчёркивает боевую динамику, исследование мира и командную кооперацию, делая игру максимально гармоничной и зрелищной.