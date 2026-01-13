ARC Raiders открывает 2026 год с балансным обновлением 1.11.0

Embark Studios открыла 2026 год первым патчем для своего экстракшен-шутера ARC Raiders. Обновление 1.11.0 весом 1,4 ГБ уже доступно на всех платформах — для его установки достаточно перезапустить клиент игры. Главной новинкой стал косметический набор «Бездна», а также переработка баланса двух ключевых элементов арсенала: Чайника и Триггер-гранаты.

Скорость стрельбы Чайника была снижена с 600 до 450, поскольку прежний показатель реально достигался только с использованием макросов, создавая несправедливое преимущество. Триггер-граната теперь наносит меньше урона на дистанции, а задержка между броском и взрывом увеличена с 0,7 до 1,5 секунды. Это делает гранату менее доминирующей в PVP, сохранив её ценность как липкой бомбы.

Обновление также исправляет уязвимость ключ-карты, позволяющую сохранять ключи после использования, и корректирует освещение некоторых зон ночного рейда на Стелла Монтис, чтобы фонарики и слух стали важнее для выживания.

Кроме того, разработчики отметили рекордные 12 миллионов проданных копий ARC Raiders. В честь достижения таких продаж введён эксклюзивный инструмент «Позолоченный киркой рейдера», который смогут получить все, кто входил в игру с момента запуска до 13 января.