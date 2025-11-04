ARC Raiders отвоевала у Battlefield 6 лидерство в еженедельном чарте продаж Steam

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 28 октября по 4 ноября 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.
Экстракшен-шутер ARC Raiders ворвался на первую строчку чарта Steam, сместив Battlefield 6, которая впервые за несколько недель потеряла лидерство. Несмотря на это, обе игры продолжают удерживать высокий интерес аудитории. Как и супергеройская адвенчура Dispatch от бывших разработчиков Telltale Games, которая показывает прекрасные результаты и вселяет надежду на второй сезон.
В десятке без революций — RV There Yet? и Escape From Duckov по-прежнему остаются стабильными хитами, а The Outer Worlds 2 уверенно закрепилась среди лидеров. Завершает список традиционно футбольный гигант EA Sports FC 26, вновь доказывая, что спорт и цифры продаж идут рука об руку.
- ARC Raiders
- Battlefield 6
- Dispatch
- Steam Deck
- Season 1 Battlefield Pro - Battlefield 6 and REDSEC
- The Outer Worlds 2
- RV There Yet?
- Crusader Kings III
- Escape From Duckov
- EA Sports FC 26
Вот вам и Батлфилд... А король то голый.
Игра была равна, играли два gовна
Ну батла 10-го вышла, а арк 30-го. Разрыв как-бы 20 дней. Чего удивляться то? Ясен красен что новинка пододвинет игру, которой уже почти месяц. При том игра не от нонеймов, многие ждали.
Мухи как обычно на навоз слетелись, сисеонка за деньги такое себе удовольствия.