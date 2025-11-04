ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
6.9 175 оценок

ARC Raiders отвоевала у Battlefield 6 лидерство в еженедельном чарте продаж Steam

butcher69 butcher69

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 28 октября по 4 ноября 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Экстракшен-шутер ARC Raiders ворвался на первую строчку чарта Steam, сместив Battlefield 6, которая впервые за несколько недель потеряла лидерство. Несмотря на это, обе игры продолжают удерживать высокий интерес аудитории. Как и супергеройская адвенчура Dispatch от бывших разработчиков Telltale Games, которая показывает прекрасные результаты и вселяет надежду на второй сезон.

В десятке без революций — RV There Yet? и Escape From Duckov по-прежнему остаются стабильными хитами, а The Outer Worlds 2 уверенно закрепилась среди лидеров. Завершает список традиционно футбольный гигант EA Sports FC 26, вновь доказывая, что спорт и цифры продаж идут рука об руку.

  1. ARC Raiders
  2. Battlefield 6
  3. Dispatch
  4. Steam Deck
  5. Season 1 Battlefield Pro - Battlefield 6 and REDSEC
  6. The Outer Worlds 2
  7. RV There Yet?
  8. Crusader Kings III
  9. Escape From Duckov
  10. EA Sports FC 26
9
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Иваныч из Тулы

Вот вам и Батлфилд... А король то голый.

3
Aleksey Aleshka

Игра была равна, играли два gовна

4
Raphtallia

Ну батла 10-го вышла, а арк 30-го. Разрыв как-бы 20 дней. Чего удивляться то? Ясен красен что новинка пододвинет игру, которой уже почти месяц. При том игра не от нонеймов, многие ждали.

1
kotasha

Мухи как обычно на навоз слетелись, сисеонка за деньги такое себе удовольствия.