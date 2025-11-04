ARC Raiders отвоевала у Battlefield 6 лидерство в еженедельном чарте продаж Steam

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 28 октября по 4 ноября 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Экстракшен-шутер ARC Raiders ворвался на первую строчку чарта Steam, сместив Battlefield 6, которая впервые за несколько недель потеряла лидерство. Несмотря на это, обе игры продолжают удерживать высокий интерес аудитории. Как и супергеройская адвенчура Dispatch от бывших разработчиков Telltale Games, которая показывает прекрасные результаты и вселяет надежду на второй сезон.

В десятке без революций — RV There Yet? и Escape From Duckov по-прежнему остаются стабильными хитами, а The Outer Worlds 2 уверенно закрепилась среди лидеров. Завершает список традиционно футбольный гигант EA Sports FC 26, вновь доказывая, что спорт и цифры продаж идут рука об руку.