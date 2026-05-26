ARC Raiders полностью меняет экономику "Хранилища экспедиции" в патче 1.30 - система стала проще и заметно дешевле

ARC Raiders от студии Embark Studios получила обновление 1.30, которое неожиданно оказалось не про контент, а про фундаментальную переработку внутренней экономики. Главным изменением стала полностью новая система «Хранилища экспедиции», где игроки сохраняют ценные предметы перед сбросом прогресса. И, если раньше эта механика выглядела как дорогая лестница с постепенным ростом цен, теперь её фактически упростили до единого тарифа.

Ранее каждый новый уровень хранилища обходился всё дороже — вплоть до миллиона кредитов за максимальный апгрейд. Теперь же вся система сведена к одной фиксированной цене в 200 000 кредитов за любой уровень. По словам разработчиков, это сделано для поощрения внутриигровой торговли и более активного использования механики, а также с учётом поведения игроков и обратной связи сообщества.

Решение выглядит довольно радикальным: по сути, Embark Studios не просто скорректировала баланс, а выровняла всю прогрессию в одной точке. С одной стороны, это делает систему заметно доступнее и снижает давление на игроков. С другой — часть аудитории уже выражает сомнения, считая, что старая «ступенчатая» модель лучше отражала чувство прогресса и долгосрочных вложений.

Интересно, что такой шаг может говорить о более широкой тенденции: разработчики всё чаще пересматривают сложные внутриигровые экономики, если они мешают активному использованию механик. Особенно в проектах, где важен цикл «сбор — сохранение — сброс», любая перегрузка системы быстро бьёт по вовлечению.

ARC Raiders продолжает активно обновляться: ранее патч 1.29 добавил контент и улучшения, а ещё раньше крупное обновление Riven Tides принесло новую карту. Обновление 1.30 же выглядит как попытка сделать экономическую основу игры менее «напряжённой» и более гибкой — и уже сейчас заметно, что оно вызывает живую реакцию сообщества.