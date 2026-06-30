Arc Raiders полностью перешла на Denuvo Anti-Cheat: Embark Studios оценивает влияние системы после завершения внедрения

Embark Studios завершила поэтапное внедрение Denuvo Anti-Cheat в Arc Raiders. Теперь античит-система активна для всех игроков, а разработчики сосредоточились на анализе её влияния на производительность и эффективности в борьбе с нарушителями.

О начале развёртывания технологии студия сообщила ещё в прошлом месяце, постепенно подключая игроков к новой системе. В конце июня процесс был завершён, после чего Embark объявила, что внимательно следит за работой античита и готовит подробный материал, в котором расскажет о мерах по обеспечению честной игры.

При этом разработчики отдельно подчеркнули, что речь не идёт о внедрении DRM-защиты, с которой многие ассоциируют компанию Denuvo. В Arc Raiders используется именно Denuvo Anti-Cheat — решение для выявления читов и подозрительной активности. Вместе с ним студия продолжает применять систему Anybrain, усиливая существующие механизмы защиты от мошенничества.

Борьба с читерами остаётся одной из ключевых задач для extraction-шутеров, где использование запрещённого ПО напрямую влияет на игровой опыт остальных участников. Поэтому Embark рассчитывает, что комбинация нескольких античит-решений поможет сделать матчи более честными.

Одновременно с завершением внедрения Denuvo разработчики обновили внутриигровой магазин. Для косметического набора Bogwalker стали доступны новые варианты расцветки, расширив ассортимент предметов персонализации.