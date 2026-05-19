Arc Raiders получает патч 1.29: новый торговец, мощный гранатомёт и усиленная борьба с читерами

Свежий апдейт 1.29 для Arc Raiders показывает, что разработчики продолжают активно «дожимать» игру в сторону живого сервисного шутера, где контент и системные улучшения выходят почти на равных.

Главное новшество обновления — появление нового торговца в Сперанце. Кочевой посланник Эрмал предлагает еженедельные сделки, фактически добавляя в игру ещё один слой экономического выбора: стоит ли тратить редкий лут сейчас или копить на более выгодные обмены позже. В играх такого типа это всегда работает как мягкий стимул к регулярному возвращению — и здесь он, судя по описанию, реализован довольно органично.

Не менее заметное пополнение — новый гранатомёт «Раскал», добавленный инженером Тянь Вэнем. Оружие описывают как компактное, но крайне эффективное против бронированных целей ARC. И если переводить с рекламного языка на игровой, это, скорее всего, тот самый инструмент, который резко меняет темп боёв в пользу агрессивной игры.

Помимо этого, патч приносит настройки прочности оружия, исправления багов и улучшения стабильности. Такие изменения обычно не попадают в заголовки, но именно они делают разницу между «играбельно» и «комфортно», особенно в кооперативных проектах, где любая техническая шероховатость быстро портит темп.

Отдельный пласт обновления — безопасность. Разработчики продолжают усиливать античит-систему: в игру постепенно внедряется Denuvo Anti-Cheat, уже знакомая по THE FINALS, а также решения Anybrain. Важно, что студия отдельно подчёркивает отсутствие DRM, стараясь заранее снять типичные опасения игроков. В индустрии это выглядит как попытка балансировать между защитой честной игры и недоверием аудитории к античит-системам.

В целом патч 1.29 ощущается не как точечное обновление, а как очередной шаг в сторону более «собранного» и долгоживущего онлайн-шутера. Arc Raiders постепенно наращивает не только контент, но и инфраструктуру вокруг него — и именно такие апдейты обычно определяют, удержится ли игра в долгую.