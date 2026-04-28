Arc Raiders получил крупное обновление Riven Tides: новая карта, грозный враг и множество балансных правок и улучшений

Arc Raiders получил одно из самых насыщенных обновлений за последнее время — патч «Riven Tides» весом около 10 ГБ уже доступен и добавляет сразу несколько систем, которые заметно расширяют привычный игровой цикл. Вместо аккуратных правок это скорее полноценный пакет нового контента, который делает ставку на исследование побережья и рискованные вылазки.

Главным нововведением стала карта «Бурные потооки» — заброшенная прибрежная зона с портом «Экзодус» и остатками курорта «Панорама Аззурро». По атмосфере это типичный посткатастрофический ландшафт, где ощущение “прошлой жизни” играет не меньшую роль, чем сами бои. Игрокам предстоит не просто зачищать зоны, а фактически заново изучать пространство, где конкуренты уже активно охотятся за лутом.

Отдельно выделяется режим «Пляжные поиски», где игроки используют детекторы для поиска спрятанных предметов прямо в песке. Это простая, но потенциально азартная механика, которая добавляет элемент “тихого лута” между перестрелками.

Также обновление приносит новые предметы для мобильности, включая средства безопасного падения и улучшения перемещения, что немного смещает акцент в сторону вертикального геймплея. Вместе с обновой авторы внесли многочисленые балансные правки и исправления багов - с внушительным списком изменений можно ознакомиться здесь.

Дополняют пакет события, проект «Птичий сигнал тревоги», сезон испытаний и балансные правки, включая гранаты и ремонт. В целом это обновление выглядит не как косметика, а как попытка Embark Studios аккуратно расширить формулу Arc Raiders — без радикальных изменений, но с ощутимым добавлением систем, которые будут влиять на каждую вылазку.