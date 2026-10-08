ARC Raiders получила крупное обновление Frozen Trail 2.0

Embark Studios выпустила крупное обновление Frozen Trail для ARC Raiders. Патч добавляет новую систему развития персонажа, трафареты для оружия, аванпост, новый пропуск наград и множество изменений игрового процесса. Разработчики также переработали баланс оружия, гаджетов и противников ARC.

Главным изменением стала полная переработка дерева навыков рейдера. Разработчики признали, что прежняя система не давала достаточно возможностей для создания собственного стиля игры. Теперь в середине каждой ветки находится одна развилка с выбором из двух навыков. В конце веток появились два узла, в каждом из которых можно выбрать до двух навыков из трёх. Сделанный выбор можно изменить после сброса дерева.

В игру добавили трафареты для оружия — новый вид косметики, позволяющий менять внешний вид совместимых стволов. Всего доступно 14 трафаретов: пять входят в премиум-пропуск Frozen Trail, один доступен через DLC, а восемь можно найти на поверхности. После изучения трафарета его можно установить на подходящее оружие за специальные детали. При этом оружие с установленным трафаретом по-прежнему можно потерять после смерти.

Ещё одним крупным нововведением стал аванпост. Его можно разблокировать после выполнения специального проекта, а затем расширять дополнительными модулями. Вместе с аванпостом открывается доступ к исследовательской станции. Для его обустройства добавили 100 чертежей мебели: 73 можно найти на поверхности, четыре входят в Frozen Trail Pass, а ещё один доступен через DLC.

Система колод рейдера была заменена новым пропуском наград. Валюта Cred удалена из игры, а вместо неё появились очки наград, которые автоматически идут в выбранный активный пропуск. Первый такой пропуск — Frozen Trail Pass — содержит 60 уровней с бесплатной и премиальной ветками. Старые колоды рейдера перенесли в Legacy Pass, при этом уже полученные награды сохраняются.

Изменилась и система достижений. Теперь они разделены на три категории сложности: лёгкие дают 15 очков наград, средние — 25, а сложные — 50. За их выполнение также начисляется прогресс недельных этапов. Всего каждую неделю доступно три этапа, каждый из которых приносит по 250 очков наград.

Разработчики убрали из подбора матчей режим «Одиночки против отрядов». В Embark хотят пересмотреть его роль и найти способ сделать этот вариант более привлекательным для игроков. Кроме того, максимальный размер хранилища увеличили до 328 ячеек без учёта дополнительных наград и бонусного места. Теперь предметы можно выбрасывать прямо из контейнеров, а карту разрешили открывать даже в состоянии нокаута.

В игру добавили новую механику карабканья. При беге по достаточно крутым склонам персонаж теперь сможет некоторое время подниматься вверх. Также после слишком долгого кувырка персонаж автоматически переходит в скольжение.

Серьёзно переработали взрывной урон противников ARC. Теперь взрывное оружие вроде «Халкрейкера» наносит более чем на 50% больше урона бронепластинам, но примерно на 30% меньше уязвимым частям. Разработчики хотят сделать взрывной урон более предсказуемым и повысить эффективность такого оружия против тяжёлой брони.

Изменения затронули и оружие. «Наковальню» повысили с зелёного до синего уровня редкости из-за слишком высокой эффективности для своего класса. Её место среди необычного оружия теперь занимает «Бантам». Модификатор «Расщепитель Наковальни» больше нельзя устанавливать на оружие — теперь он используется для улучшения усиленной «Наковальни».

«Юпитер» также получил изменение урона: после исправления ошибки, из-за которой повреждения дважды распространялись на части ARC за основной целью, оружие стало эффективнее против брони, но немного слабее против уязвимых мест.

Изменения коснулись гаджетов. Дальность «Крюка-кошки» уменьшили с 20 до 18 метров, расход прочности за использование увеличили с 2% до 4%, а стоимость энергии повысили с 50 до 60. Разработчики хотят сильнее отделить его от нового «Грейплинг-хука», сделав «Крюк-кошку» быстрым инструментом для перемещения на короткие дистанции, но с более высокой стоимостью использования.

Дальность «Огненного распылителя» увеличили, чтобы она лучше соответствовала визуальному эффекту. Установленные зиплайны теперь разрушаются, если после размещения пересекаются с препятствием.

На карте «Перевал Пендола» разработчики начали тестировать динамические зоны добычи. Их ценность теперь может меняться от рейда к рейду, благодаря чему привычные маршруты за добычей станут менее предсказуемыми. При этом тип добычи конкретной области не меняется. На «Разломанных приливах» общую ценность добычи увеличили примерно на 15%.

Обновление также добавляет новые возможности для аванпоста и задания, связанные с камерой. Некоторые старые задания, в которых требовалось фотографировать объекты мира, теперь напрямую используют новую механику камеры. Её можно купить у Шани, создать на верстаке или найти на поверхности.

Изменения затронули торговцев. Селеста теперь продаёт новые материалы для мебели и других предметов, Тянь Вэнь больше не предлагает «Наковальню» и «Халкрейкер» — теперь их можно получить через еженедельные предложения кочевников. У Шани появились предложения за монеты, включая камеры и световые палочки, а Аполлон получил несколько эпических усилителей.

Также разработчики добавили нового торговца Кассио, который продолжит работать с ценными предметами и будет предлагать рейдерам дополнительные задания. При этом Эрмал снова отправился в путь вместе с кочевниками.

За выполнение заданий теперь также начисляется опыт. Количество получаемого опыта отображается среди остальных наград как в описании задания, так и после его завершения.

Кроме того, Embark начала активнее бороться с дублированием предметов. Компания ограничивает аккаунты, на которых обнаружено большое количество дублированных вещей, и удаляет предметы, полученные с помощью эксплойтов. Разработчики объясняют это необходимостью восстановить нормальное состояние внутриигровой экономики.

Обновление Frozen Trail также принесло множество исправлений анимаций, звука, интерфейса, производительности и стабильности. Разработчики оптимизировали использование памяти, улучшили работу игры во время насыщенных