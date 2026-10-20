ARC Raiders получила обновление 2.2: разработчики завершили тестирование PvE

В ARC Raiders вышло обновление 2.2 «Рейдеры», которое включает набор Wreck и множество исправлений игрового процесса. Разработчики также сообщили о завершении бета-тестирования переключателя PvE и теперь собирают отзывы игроков, чтобы оценить, как новый режим повлиял на привычные PvPvE-сражения.

Патч затронул практически все стороны игры: от анимаций и звука до производительности и заданий. В частности, разработчики улучшили работу крюка, сделали переходы при лазании более плавными и исправили ряд проблем с анимациями оружия. Переработаны и некоторые звуковые эффекты, включая шум двигателей и выстрелы миномёта, которые могли казаться чрезмерно громкими на большом расстоянии.

Изменения коснулись и противников ARC. Теперь некоторые машины корректнее прицеливаются в скользящих игроков, а «Гидра» лучше распределяет атаки между целями и эффективнее поражает противников вблизи. При этом её базовый урон увеличили, чтобы компенсировать исправления поведения оружия.

Разработчики также оптимизировали использование памяти, повысили стабильность фрегата и исправили ошибки на нескольких картах. Среди других улучшений — корректировки заданий, интерфейса и системы достижений. Впрочем, некоторые проблемы пока остаются, включая отдельные сбои на Xbox и ошибки отслеживания заданий.

Теперь команда хочет выяснить, насколько PvE изменил игровой опыт и что стоит доработать. С 22 октября часть игроков также получит специальную анкету. Отзывы могут повлиять на дальнейшее развитие режима, который заметно меняет привычный баланс между сотрудничеством и противостоянием в ARC Raiders.