ARC Raiders получила обновление с правками баланса, стабильности и ПВЕ-событием Shared Watch

Для ARC Raiders вышло очередное обновление, сосредоточенное на исправлениях ошибок, корректировке баланса и улучшении работы отдельных систем. Разработчики отмечают, что продолжают отлаживать процессы поддержки и постепенно приводят списки изменений в более точный и полный вид, опираясь в том числе на обратную связь от игроков.

Патч устраняет ряд технических проблем. Исправлены случаи, когда игроки не могли переподключиться после разрыва соединения, не отображалась стартовая сцена матча или награды за испытания не выдавались из-за таймаута. Теперь частичные награды начисляются сразу после выполнения условий. Также устранены ошибки с некорректным отображением очков, опыта, заслуг и иконок платформ, а создание предметов больше не отменяется без причины.

Отдельные изменения затронули снаряжение. Исправлена нестабильная смена оружия при использовании альтернативных назначений клавиш.

На фоне обновления в игре стартовало событие Shared Watch, ориентированное на кооперативное уничтожение ARC. Очки начисляются только за PvE-действия. Также в ротацию вернулись условия карты «Заморозки» с обморожением и повышенной ценностью добычи. Дополняют обновление косметические наборы «Лисица» и «Слаггер».