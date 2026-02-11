Arc Raiders получила очередной срочный хотфикс: исправлены баги с патронами, квестами и инвентарём

Embark Studios выпустила новый хотфикс для PvPvE-шутера Arc Raiders, устранив ряд проблем, о которых активно сообщали игроки. Разработчики оперативно отреагировали на отзывы сообщества и внесли точечные правки без необходимости скачивать отдельный патч.

В числе ключевых исправлений — устранение ошибки, связанной с дублированием механики инвентарных ячеек. Также ликвидирован баг с бесконечным запасом патронов, который мог повлиять на баланс сражений. Кроме того, решены проблемы с квестами: часть заданий отсутствовала в последнем обновлении, а после предыдущего апдейта некоторые миссии отображались как частично незавершённые.

В студии подчеркнули, что продолжают уделять особое внимание поиску и устранению уязвимостей. Команда пообещала держать игроков в курсе дальнейших изменений и поблагодарила сообщество за активную обратную связь.