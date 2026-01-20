ARC Raiders получила патч 1.12.0: Embark закрыла дюпы и уязвимости

Embark Studios выпустила второй патч в 2026 году для своего экстракшен-шутера ARC Raiders. Обновление 1.12.0 уже доступно на всех платформах и, несмотря на скромный объём, затрагивает важные технические аспекты игры. Апдейт вышел 20 января одновременно с очередной ротацией внутриигрового магазина.

Главный акцент патча сделан на исправлении критических уязвимостей. Разработчики закрыли баги, позволявшие игрокам дублировать предметы и боеприпасы, что напрямую влияло на экономику и баланс матчей. Также были устранены ситуации, при которых можно было наносить урон другим игрокам, используя ошибки геометрии окружения.

Отдельное внимание уделили карте Стелла Монтис: команда исправила несколько точек, позволявших выходить за пределы игровой зоны и получать нечестное преимущество. Хотя обновление не добавляет нового контента, оно делает игровой процесс стабильнее и честнее.