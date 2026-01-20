ARC Raiders получила патч 1.12.0: Embark закрыла дюпы и уязвимости

Embark Studios выпустила второй патч в 2026 году для своего экстракшен-шутера ARC Raiders. Обновление 1.12.0 уже доступно на всех платформах и, несмотря на скромный объём, затрагивает важные технические аспекты игры. Апдейт вышел 20 января одновременно с очередной ротацией внутриигрового магазина.
Главный акцент патча сделан на исправлении критических уязвимостей. Разработчики закрыли баги, позволявшие игрокам дублировать предметы и боеприпасы, что напрямую влияло на экономику и баланс матчей. Также были устранены ситуации, при которых можно было наносить урон другим игрокам, используя ошибки геометрии окружения.
Отдельное внимание уделили карте Стелла Монтис: команда исправила несколько точек, позволявших выходить за пределы игровой зоны и получать нечестное преимущество. Хотя обновление не добавляет нового контента, оно делает игровой процесс стабильнее и честнее.
Вот это хорошо а то уже достали эти багоюзеры
а рег урона по воздуху не починили
А на это стримеры не жалуются. У них в этом плане все хорошо. А вот то, что из полной обоймы некоторым не засчитывает и половины выстрелов - это мелочь. Да и лаги в первых рейдах тоже мелочь. Баги интерфейса из-за которых не отображается третий в команде в игре с рандомами и слишком близкие спавны тоже мелочь. Никаких "нечестностей" в этом нет, ага
через годик если будет жива можно будет попробовать
Хах помню как ты ныл про крыс и подсосников . А ты оказывается и не играл даже ☝🤣классика пг
я и так про игру все знаю и от этого крысы ни куда не денутся
ps мне и Division 2 хватает там есть все и даже больше